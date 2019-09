Perleskum: Ferdaminne med Vinje begeistret

Kultur

Og hu hei hvor det ble liv! Kvartetten Perleskum med Jorun Marie Kvernberg, Unni Boksasp, Dag-Filip Roaldsnes og Moldes egen «tubasønn» Daniel Herskedal sparket i fra med melodier i hovedsak komponert av den Kverberg’ske delen av gruppa. Og sjøl om det var et særdeles folkevise- og folkemusikkinspirert program, og selv om det i utgangspunktet har vært et opplegg for å levendegjøre og presentere «nynorskikonet» Vinje for elever, så satt dette veldig bra i den godt voksne forsamlingen også. Munter og medrevet hojing fra den yngste fløyen av forsamlingen tydet også på at det ble en «Vinjertier» for dem og.