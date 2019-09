– Nervepirrende å stille ut i Molde

Kultur

MOLDE: Utstillingen heter Pensel og poesi, og er den første utstillingen de har sammen. Brevig Garcia har hatt separatutstilling i Molde en gang tidligere. Det var i 2010, da også hos Maerz.

Spesielt å stille ut i hjembyen

Søstrene har vokst opp i Molde. Brevig Garcia har bodd i Tyskland i mange år. I dag bor og arbeider hun i Haan utenfor Düsseldorf.

– Hvordan er det å stille ut i hjembyen?

– Det er spesielt. Det er mange kjentfolk her, og det er jo her vi har vokst opp. Det er mer nøytralt å stille ut i Tyskland, eller Monaco, som jeg har gjort. Det er alltid annerledes her siden vi har mer følelser knyttet til stedet, sier Brevig Garcia.

– Hvordan har dere jobbet med utstillingen?

- Jeg har selv malt i en lang periode. Nå har vi første utstilling sammen, forteller Brevig Garcia.

Utstillingen består av 21 malerier i akryl eller olje på lerret.

– Jeg tenkte at det er artig å lage dikt til Beate sine bilder. Men det kan også gå andre veien hvor hun maler bilder ut ifra mine dikt. Nå er dette et større samarbeid hvor alle bildene har tekst. Vi fant ut at dette er en god kombinasjon som vi vil fortsette med, forteller Brevig Karlsen. Hun kan avsløre at de skal ha en utstilling sammen i Düsseldorf i mars.

Norsk-inspirert

Utstillingen er i stor grad inspirert av Norge og norsk litteratur. Maleriene Solveigs sang og Fruen fra havet er inspirert av Henrik Ibsen. De som kom på åpningen av utstillingen, fikk blant annet se disse to bildene akkompagnert med dikt.

– Opplever dere moldensere som kunstinteresserte?

– Ja, absolutt! Det har alltid vært mye kultur her i forhold til størrelsen på byen. Det er også spesielt å få stille ut nå under Bjørnsonfestivalen, svarer Brevig Garcia. Hun kan videre fortelle at søstrene har vokst opp med mye kultur, og at de blant annet har danset ballett.

Faren deres, Hans Olaf Brevig, er historiker og har skrevet flere bøker.

– Utstillingen heter Pensel og Poesi. Er det en hyllest til familien og oppveksten?

- Ja, det kan du si, svarer Brevig Garcia.

– Vi tre skrev en barnebok sammen for noen år siden. Beate malte akvareller, og jeg og faren min skrev. Jeg er et språkmenneske, sier Brevig Karlsen.

Hun skriver dikt på både norsk, elgelsk og tysk, og kan videre fortelle at noen av diktene i denne utstillingen vil bli oversatt.

– Jeg synger også. Jeg sang Solveigs sang en gang, og ble inspirert til å male dette bildet, forteller Brevig Garcia og viser til bildet ved samme navn.

Inntrykk fra flere verdenshjørner

Brevig Garcia stiller ut bilder som er malt over mange år. I tillegg til bilder inspirert av norsk litteratur, kan man også se bilder av norsk natur og samisk kultur. Men også malerier med mer eksotiske temaer, som Cuba og Sør-Frankrike.

- Utstillingen her i Molde er en samling av flere utstillinger jeg har hatt. Jeg har blant annet stilt ut i Monaco, i tillegg til Tyskland. Bildene derfra er mer fargesterke, avslutter Brevig Garcia.

Utstillingen er en salgsutstilling, og varer til til 5.oktober.