Norge rykker ned en plass i Eurovision

Norge mister plasseringen foran Sverige i Eurovision Song Contest-finalen etter at stemmetallene er korrigert.

Opprinnelig fikk Norge en 5. plass for Keiinos bidrag «Spirit in the Sky», en plass foran Sveriges 6. plass. Nå er situasjonen snudd på hodet.

Onsdag kom beskjeden om at European Broadcasting Union (EBU) har korrigert stemmetallene, melder NRK , og dermed er ikke Norge lenger best av de nordiske landene i 2019.

Opprinnelig ga fagjuryene Norge 47 poeng. Det ga en 15. plass før folkestemmene ble lest opp. Det som sikret det norske bidraget den gode plasseringen var folkestemmene, med hele 291 poeng.

NRK opplyser ikke om det er antall folkestemmer eller jurystemmer som nå er justert.