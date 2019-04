Hun skal lede Teatret Vårts barneavdeling

Kultur

Onsdag kveld skriver Teatret Vårt i en pressemelding at styret ved Teatret Vårt har ansatt Vera Krohn Svaleng som ny kunstnerisk leder for avdelingen scenekunst for barn og unge.

Avdelingen har tilhold i Arbeideren i Ålesund og ble opprettet i 2010. Krohn Svaleng blir den tredje kunstneriske lederen av barneavdelinga.

Vera Krohn Svaleng er utdannet teaterviter og har vært ansatt som dramaturg ved Trøndelag Teater og Den Nationale Scene.

Hun har en lang og variert karriere innen teater; hun har vært regissør og dramaturg i en rekke produksjoner.

– Dette gleder jeg meg til. Å få jobbe med teater, særlig rettet mot barn og unge er et privilegium. Teatret Vårt sin avdeling for barn og unge har i en årrekke produsert forestillinger av høy kvalitet, og har en posisjon i norsk teater som synlig og anerkjent, så dette forplikter, uttaler Krohn Svaleng i pressemeldinga.

– Jeg er veldig glad for at Vera har takket ja til stillingen som kunstnerisk leder for vår avdeling i Ålesund, sier påtroppende teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Vera har en solid faglig bakgrunn, gjennomføringskraft og evne til nytenking og kan vise til en bred erfaring fra både institusjonsteater og det frie feltet, og hun har i alle sammenhenger prioritert scenekunst for barn og unge høyt, framholdes det i pressemelsinga.

– Krohn Svaleng har også et stort kontaktnett som er viktig i en slik stilling. Vi gleder oss til å få Vera med på laget, og kan fortsette vårt arbeid med å skape gode teateropplevelser for hele familien – også i framtiden, sier Lykkeslet Strømskag.

Den nye lederen tiltrer stillingen til høsten for et åremål på fire år.