Beatles-show i Bjørnsonhuset utsolgt – nå blir det ett til

Kultur

MOLDE: – Den første forestillingen ble utsolgt på bare én måned, noe vi aldri har opplevd i Molde før. Det er fantastisk gøy, sier Åsmund Gjønnes Tvedten, produsent i Over Oslo, og legger til at showet er rigget med 770 tilgjengelige seter i Bjørnsonhuset lørdag 23. februar.

Det som nå blir to forestillinger starter kl. 18.00 og 20.30.

– Den andre forestillingen har også solgt veldig bra, men det er fortsatt gode seter igjen, sier Tvedten.

– Hva skyldes den gode responsen, tror du?

– Det er fem velkjente artister som appellerer bredt, som i tillegg samles om Beatles-musikken, som har blitt en slags verdensarv. Showet har gått for fulle hus på Chat Noir i Oslomed over 30.000 solgte billetter, sier Tvedten, og røper at artistene er innom hele 46 Beatles-låter i løpet av showet.