– Nå er det Kristiansunds tur

Kultur

1. Årets operafest er i gang! Har du kontroll?

– Vi er i rute. På generalprøven på Macbeth var salen full av skoleelever, og det var stor stemning! Det er veldig stas å endelig få vise fram alt vi har jobbet med. I løpet av et år, inkludert Operafestukene, blir det lagt ned rundt 50.000 frivillighetstimer, vi har kor, orkester, teknisk og dansekompani i sving, det er snakk om flere hundre personer. Det er 60 små og store arrangement som skal avvikles, og 13 helaftens operaforestillinger. Operafesten i Kristiansund er Norges største festival for operakunsten – og et stort løft for byen!