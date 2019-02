– Dette er dessverre meget aktuelt teater

Kultur

Det finnes ingen homofile mannlige fotballspillere i Norge. Eller gjør det det? Hvorfor er det da ingen norske fotballspillere på toppnivå som har stått fram i et samfunn hvor aksepten for homofile gradvis har økt og hvor populærkulturen viser homofile forbilder på ulike arenaer, som for eksempel den populære serien «Modern Family»?

I så måte er denne forestillingen (dessverre) meget aktuell. Kristian Andersen (Andreas Koschinski Kvisgaard) er leder av supporterklubben til Raufoss og åpent homofil. Gjennom hans undringer samt samtaler med en anonym fotballspiller fra nettstedet Geysir, får vi et innblikk i den homofile sensurkulturen. Fotballspilleren, eller Ingen som han blir kalt, vil nemlig ikke stå fram som homofil av frykt for at det kan skade karrieren. Er det virkelig sånn i Norge anno 2019?

Vi liker å tro at vi lever i et åpnere samfunn nå, at tidligere tiders fordommer har blitt marginalisert. Det kan da ikke være sånn at alle homofile har ballskrekk? Hvorfor er det da slik at ingen homofile fotballspillere har stått fram? Hvorfor gjemmer Ingen seg?

Er det Justin Fashanus tragiske skjebne som skremmer dagens fotballspillere? Han var den første engelske toppspilleren som stod fram som homofil på 1980-tallet, noe som ikke var problemfritt i et maskulint fotballmiljø. I 1998 tok han sitt eget liv.

Kristian bruker selv Alf Prøysen som et eksempel. Han mener Prøysens tekster må leses ut i fra den legningen han måtte skjule. Men det var da og ikke nå. Unge av i dag kan for eksempel se Greg Berlantis film «Love, Simon» (2018) basert på Becky Albertallis bok om unggutten som etter lang tid i skapet innrømmer sin seksuelle legning. Simon er en kul kar som prøver å få sin store nettkjærlighet til å innrømme sin egentlige legning, litt som Kristian prøver med Ingen. Det er da ikke rart å være verken homofil eller lesbisk lengre. Det er ikke rart å være «annerledes». Rekk opp hånden den som er helt normal.

Ved bruk av enkle hjelpemidler får Kristian satt ord på disse tankene. Kun en scene, fire flagg og en stol. Mer skal ikke til bare teksten er sterk nok. Og det er den. Kvisgaard engasjerer sitt publikum. Dessuten er det en tvist på slutten, selvfølgelig, men hva røpes ikke her.

Et engasjert publikum forlot nok salen litt klokere enn da de kom inn. Men det store spørsmålet henger igjen; er det ingen homofile fotballspillere? Eller rettere sagt; hvor har de gjemt seg?

PS. Forestillingen vises for flere hundre trenere, lagledere og spillere i Molde og Kristiansund tirsdag og onsdag.