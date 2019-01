Slik skal Moldejazz hylle Edvard Hoem

Kultur

Edvard Hoem, en av vår tids mest markante forfattere, hylles av Moldejazz med en festkonsert i Bjørnsonhuset på festivalens avslutningsdag. I spissen for et stjernelag av musikere står sanger Ine Hoem og arrangør Erlend Skomsvoll som lager nye arrangement av sanger med Hoems tekster.

Det var datteren Ine Hoem som kontaktet Moldejazz og luftet tanken om en konsertfeiring av hennes far.

– Det mente vi var en glimrende idé, sier festivalsjef Hans-Olav Solli i en pressemelding fra Moldejazz.

Erlend Skomsvoll ble kontaktet for å skrive nye arrangement av musikk til utvalgte tekster av Edvard. Skomsvoll er en merittert pianist, komponist og arrangør, som har jobbet med storheter som Chick Corea og Pat Metheny. Sammen med Ine er han i gang med å produsere en forestilling for minnebøkene.

Moldejazz hyller Edvard Hoem 70 år med storkonsert og et stjernelag av norske jazzmusikere i Bjørnsonhuset: – Dette er en veldig stor ære Ine Hoem ville feire pappa Edvard Hoem sin 70-årsdag skikkelig, med et prosjekt han ikke selv har kontroll på. – Jeg gikk rett til toppen og ringte Moldejazz. Og heldigvis sa de ja, sier Ine Hoem.

Prosjektet har fått tittelen «Klangen av Hoem», og klangen arrangeres og styres av Erlend Skomsvoll. Han har tatt med seg blant annet Edvards mangeårige samarbeidspartner Henning Sommerro, som har skrevet musikk til mange Hoem-tekster. Forestillingen vil i tillegg speile andre komponisters samarbeid med Edvard, og vise at syttiåringen har et repertoar som står sterkt også i 2019, gjennom gode tekster, innovativ musikk og et stjernelag av musikere. Skomsvoll forteller at «Klangen av Hoem» går på at Edvards uttrykk er så personlig og egenartet, at om han selv eller andre framfører tekstene, hører man uansett hvem som har skrevet dem. Denne klangen framføres i stort format på årets Moldejazz, nærmere bestemt i Bjørnsonhuset på festivalens avslutningsdag 20. juli.

– Jeg gleder meg veldig Det er snart 19 år siden Erlend Skomsvoll arrangerte musikken til «mirakelkonserten» med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester i Idrettens Hus. Nå gleder han seg til å gå løs på Edvard Hoem.

Orkester: Erlend Skomsvoll, piano og arrangementer/Ine Hoem, vokal/Trygve Fiske, kontrabass/ Håkon Mjåset Johansen, trommer/Birger Mistereggen, perkusjon, munnharpe m.m./Martin Myhre Olsen, Hanna Paulsberg/Elisabeth Lied Trøen/John Pål Inderberg, saxofoner m.m./Oslo Strings: Ragnhild Lien/Lise Voldsdal/Isa Caroline Holmesland/Kaja Fjellberg Pettersen. Dessuten medvirker Edvard Hoem og Henning Sommerro.

