Florian fra Vestnes ble Årets musiker

Kultur

152 av Norges fremste, unge utøvere av klassisk musikk var i helgen samlet i Oslo til den nasjonale delen av Ungdommens musikkmesterskap 2018–2019.

Da superfinalen var over søndag kveld var det 10-åringen fra Vestnes som stod igjen som den utøveren som hadde gjort det aller best. For sin prestasjon ble Florian belønnet med 50 000 kroner og ikke minst et solistoppdrag med KORK. Og stortalentet ga seg ikke med det, han kapret likegodt to priser til mens han var i gang: publikum stemte ham fram til Årets publikumspris, og han fikk også prisen Årets talent fra Norges Musikkorps Forbund.

– Dette er helt utrolig! Jeg kom til Oslo bare for å spille mest mulig. Jeg tenkte ikke på å gå videre til verken finale eller superfinale, sier Florian, som var nesten stum i minuttene etter at han var kåret til Årets musiker.

Prisene ga tydeligvis ytterligere motivasjon til å satse på musikken.

– Jeg skal fortsette å øve og spille, og kanskje blir jeg musiker når jeg blir voksen, sier Florian, som begynte å lære seg å spille i Vestnes kulturskole som seksåring. Han valgte seg althorn fordi han syntes instrumentet låt så fint da han hørte det på en konsert.

Ungdommens musikkmesterskap ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, Norsk Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole. I år var kategoriene gitar, messingblås, sang, slagverk, treblås, bratsj/fiolin, cello, åpen klasse og kammermusikk. Alle musikere under 23 år kan delta i mesterskapet.