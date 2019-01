Disse seks sterke, norske filmene kan du se på kino i vår

Kultur

«Amundsen», storfilmen om vår polarhelt, har premiere 15. februar. Nok et herredominert lag står for tur når «Ut og stjæle hester», Per Pettersons ikoniske 2003-roman omsider har funnet veien til lerretet og har marspremiere.

Begge byr på veletablerte skuespillere, med henholdsvis Pål Sverre Hagen og Stellan Skarsgård i hovedrollene, og profilerte regissører som Espen Sandberg og Hans Petter Moland.

Tre av de seks vårfilmene som tirsdag ble presentert på Filmens Hus, er dokumentarer.

Her er lista:

1. «Psychobitch»

Premiere: 11. januar

En film om suksessjag og umulig kjærlighet i «generasjon prestasjon». Regissør Martin Lund («Knerten gifter seg») har også skrevet manus.

I de to hovedrollene er Elli Rhiannon Müller Osbourne og Jonas Tidemann, mens på voksensiden er navn som Henrik Rafaelsen, Jannike Kruse og Tale «Helsesista» Krohn Engvik.

2. «Born2Drive»

Premiere: 8. februar

En dokumentar som følger verdens yngste rallycrossjåfør, 15 år gamle Oliver Solberg og hans reise mot å bli nordisk mester i rallycross. Filmselskapet lokker med at det er «dokumentarens Fast and the Furious».

Regissør er Daniel Fahre («Marcus & Martinus – Sammen om drømmen».)

3. «Amundsen»

Premiere: 15. februar

Kalt en dramatisk og episk film om livet til en bemerkelsesverdig og fascinerende mann, som lyktes i sitt profesjonelle liv – men betalte en svært høy pris som menneske.

Regissør er Espen Sandberg og manuset til «Amundsen» er skrevet av Ravn Lanesskog, som også sto for «Birkebeinerne». På rollelisten står Pål Sverre Hagen, Katherine Waterston, Christian Rubeck, Ida Ursin Holm og Ruby Dagnall.

4. «Kamel»

Premiere: 15. februar

Det nordnorske søskenparet Svalin (12) og Torarin (9) ønsker seg hest, men får i stedet to baktriske kameler som de må reise til Mongolia for å lære å trene.

Det er Karl E. Rikardsen som har regi på dokumentaren fra Akkarfjord på Sørøya.

5. «Ut og stjæle hester»

Premiere: 8. mars

Forventningene er skyhøye når regissør Hans Petter Moland tar for seg Per Pettersons 2003-roman «Ut og stjæle hester», prisbelønt og med lesere i 50 land. Filmen har Molands s «faste skuespiller» Stellan Skarsgård i hovedrollen, og ellers Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Danica Curcic, Pål Sverre Hagen, Gard B. Eidsvold og Jon Ranes.

6. «Jeg ser deg»

Premiere: 15. mars

Filmen tar for seg Michael Winger, kjent fra «Åndenes makt», som hjelper pårørende med å finne sine savnede. Dokumentaren viser hvordan han jobber gratis, og systematisk dokumenterer sine funn i håp om at han etter hvert vil kunne overbevise samfunnet om at det finnes sider ved menneskets natur som ennå ikke er kartlagt. Maria Salazar gjør sin debut som helaftens dokumentarfilmregissør.