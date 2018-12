Nytt slipp fra Moldejazz tirsdag

Kultur

Det skjer på en åpen pressekonferanse i Storyville på Plassen, der det i følge pressemeldingen lanseres en rekke nye artister.

Festivalsjef Hans-Olav Solli lover at han har flere godbiter i ermet.

– Vi skal presentere en stor konsert i Bjørnsonhuset og avslutningsdagen i Alexandraparken, begge med internasjonale artister. Så kommer klubbnatta avslutningsdagen, og en konsert i domkirka, forteller Solli, som lover et solid slipp.

Fra før er det kjent at Luke Elliott, Madrugada og Gåte kommer til Romsdalsmuseet torsdag 18. juli. Marcus Miller, Joshua Redman med Still Dreaming, Henry Threadgill – Zooid, Madrugada, Bushman’s Revenge feat Per «Texas» Johansson og Anja Lauvdal, Fred Hersch Trio, Gåte, Luke Elliot og Gard Nilssen som husartist med flere prosjekt er også klare for neste års festival.