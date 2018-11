Tomt for gratis konsertbilletter

Kultur

Onsdag ble det kjent at Sparebanken Møre markerer sitt 175-årsjubileum med to store, gratis konsertshow i Molde og Ålesund.

I Ålesund går Sigrid, Isak Shorty og Jesper Jenset på scena den 1. desember i Sparebanken Møres egen arena. I Molde er det Madcon, Jesper Jenset, Dina Misund og Revolt som skal underholde publikum i et to og et halvt timer langt konsertshow i Molde Arena 8. desember.

Torsdag melder Momentium, som arrangerer konsertene for Sparebanken Møre, at det ikke er flere billetter igjen.

– Det er helt tomt for billetter både i Ålesund og Molde. De ble lagt ut kl. 12.30. Kl. 19.00 var de 2.000 billettene i Molde borte, kl. 20.00 var det ingen igjen i Ålesund, sier Simon Mørk Pedersen, prosjektansvarlig hos Momentium, og legger til:

– Vi er veldig fornøyd med programmet, som har blitt til i samarbeid med Sparebanken Møre. Vi har tilstrebet lokal tilknytning. I Molde blir det dessuten fire artister. Og Jesper Jenset skal ha sin første konsert hjemme!