Gratiskonsert med Madcon og flere artister i Molde

8. desember blir det gratiskonsert i Molde Arena. På scena står Madcon sammen med lokale artister som Jesper Jenset, Dina Misund og Revolt.

Arrangør er Sparebanken Møre som fyller 175 år i år. Banken inviterer til gratiskonsert også i Ålesund. Der opptrer Sigrid, Isak Shorty og Jesper Jenset.

– Vi har kjent flere av artistene som skal på scenen i en årrekke. Flere har mottatt TEFT-stipend fra Sparebanken Møre, og andre har utmerket seg gjennom Musikkprisen. Vi er overbevist om at dette blir en fin kulturopplevelse, og vi gleder oss til å dele den med både store og små fra vår region, sier Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre.

Han sier at banken helt fra starten har støttet kulturliv, lag og foreninger.

– Dette har vært en sentral del av vår bankmodell. Også i dag går halvparten av bankens overskudd tilbake til gode formål i omgivelsene våre. Den tette relasjonen mellom banken og samfunnet rundt oss er årsaken til at det er helt naturlig å feire jubileet vårt sammen med innbyggerne i fylket, sier Nydal.

Konsertene er åpne for alle som ønsker å melde seg på, så lenge billettene rekker. I Ålesund er kapasiteten 6000 konsertdeltakere, mens Molde Arena har plass til ca. 2000 deltakere. De som ønsker plass, kan bestille billett via sbm.no/175 eller direkte via tikkio.com.