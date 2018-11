Kulturpris til jazzmusiker og komponist

Kultur

Vestnes formannskap vedtok tildeling av kommunen sin kulturpris for 2018 på et møte mandag.

Kulturprisen er en sjekk på kr.10.000 og et kulturprisdiplom.

Den som kom med forlaget om å gi jazzmusikeren og komponisten Terje Rypdal prisen, var Tore Gjelsten i Fiksdal.

I begrunnesen er det lagt vekt på Terje Rypdal sin lange og innholdsrike karriere som en av de fremste musikerne og komponistene i Norge innen jazz og samtidsmusikk.

"Hans komposisjoner og framføringer vil nok for mange være «en krevende musikk», og det er musikk som må lyttes til, men han nyter stor respekt i inn og utland for sine komposisjoner og framføringer. Hans lange og innholdsrike karriere som startet med the Vanguards frem til det siste ti år hvor han har vært to ganger på Molde Jazz. Artist in residence i 2008 til han i fjor var tilbake med bandet conspiracy. Synes dette bør nevnes spesielt da Molde Jazz har en storhet innenfor jazz sjangeren rett på andre siden av fjorden i Vestnes kommune", står det videre i begrunnelsen til forslagsstilleren.

Det trekkes også fram at Terje Rypdal har fått tre spelemannspriser, der hedersprisen i 2005 er en av dem. Han har gjort en rekke konserter og album, og han er innlemmet i Rockheim Hall of fame.

"Uten at jeg vet det sikkert så tror jeg han henter mye av sin inspirasjon når han bor på en slik fin plass som Tresfjord med fjord og fjell rundt seg. Et av hans album har og tittelen «If mountains could sing» For denne fikk han spelemannsprisen i 1995.

Terje Rypdal har mottatt mange priser og utmerkelser, men den gjeveste av alle «kulturprisen frå Vestnes kommune» har han enda ikke fått. Vestnes kommune kan være stolt av å ha en slik musiker i kommunen. Terje Rypdal fortjener denne for sin lange og innholdsrike karriere der han er med og setter Vestnes kommune på kartet både i Norge og Europa. Han er derfor en fremragende kandidat til denne", skrives det videre i begrunnelsen.

Utdeling av Kulturprisen 2018 vil skje under kommunestyret sitt siste møte før jul, tisdag den 18. desember.