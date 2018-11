Mark Knopfler utsolgt på 20 minutter

Kultur

ÅLESUND: (Smp) Hadde du tenkt deg på Mark Knopfler-konsert i Sparebanken Møre Arena, 7. juni neste år? Da håper vi du har ordna deg billett. For torsdag formiddag, bare 20 minutter etter at det ordinære salget åpna klokka 10, er konserten utsolgt - og billettene i så måte so far away from you, for å skrive om ei Dire Straits-verselinje litte grann.

– I alt blei det lagt ut 8.500 billetter på presalg og ordinært salg. Presalget varte i en dag - onsdag, og hadde begrensa antall billetter, sier presseansvarlig Terje Erstad hos Momentium.

