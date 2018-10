Vil ha bokbåten på statsbudsjettet

Kultur

For å få ei stabil drift meiner Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening at Bokbåten Epos må inn på statsbudsjettet. Det skreiv Bibliotekarforbundet og Bibliotekforeninga i 2016, etter at tilbodet blei lagt ned i Sogn og Fjordane.

«I over 50 år har bokbåten frakta litteratur, kunnskap og underhaldning til øy- og fjordfolk i tre fylke på Vestlandet. Bokbåten har heile tida vore eit av dei viktigaste lesestimuleringstiltaka for born og unge i utkantdistrikt med svake bibliotektilbod. Frå tid til anna har fylka slite med å finne midlar til drifta – men betydninga av dette viktige tilbodet har alltid trumfa budsjettvanskane. Vi fryktar at politikarane sitt vedtak i Sogn og Fjordane er byrjinga på slutten for Epos, utan at nokon eigentleg ønskjer det, heiter det frå foreningene.