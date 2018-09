Solveig Fjellsjø ute av Idol

Kultur

Fredagens Idol på TV 2 var dag to av bootcampen.

– Her ble deltakerne delt inn i trioer for å synge sammen, og dommerne så spesielt på hvordan deltakerne klarte å samarbeide. I løpet av programmet ble antall deltakere krympet fra ca. 60 til ca. 30, opplyser Håvard Solem, PR- og medierådgiver i TV 2 AS i en pressemelding.

Solveig Fjellsjø (20) fra Molde dannet trio sammen med Jørgen Bauge (21) fra Stord og Magnus Brannan Hovde (20) fra Nittedal.

Sammen sang de Justin Biebers «Sorry».

Røk ut

Men den innsatsen holdt altså ikke til å gå videre, så Fjellsjø røk ut av Idol.

De som gikk videre fredag, går til dag 3 av bootcampen. Den vises på TV 2 onsdag 26. september.

– Da blir de overrasket med et stort publikum når de skal fremføre på scenen med live band. Dommerne vil lete spesielt etter scenepersonligheten og artisteriet når de bestemmer hvem som skal videre i konkurransen, skriver Solem.