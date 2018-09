To på turné med 15 roller

Kultur

Hallvard Holmen og Øystein Martinsen går inn og ut av hele 15 roller i «Stein i lomma», som får premiere på Riksteatret 20. september.

– Dette er et veldig varmt og fint stykke. Det er gjenkjennbart og folkelig, sier Hallvard Holmen, kjent som Roy i NRKs serie «Himmelblå». Øystein Martinsen, også kjent TV-fjes, spilte Kark i NRKs serie «Vikingane».

«Stein i lomma» er en norsk bearbeidelse av nordirske Marie Jones kjente «Stones in his pockets». Den norske versjonen er lagt til en filminnspilling i Nord-Norge. En internasjonal storfilm skal spilles inn på et lite sted i Norge, og i likhet med mange andre i bygda, har to sjarmerende typer latt seg hyre inn som statister. Hvordan takler de møtet med sleipe produsenter og internasjonale stjerneskuespillere?

«Stein i lomma» er en av våre mest erfarne og suksessfylte filmregissører, Erik Poppes, debut som teaterregissør.

– Jeg tror ikke vi kunne ha funnet et riktigere prosjekt, sier en begeistret teatersjef Tom Remlov.

Stykket skal på turné til 43 steder rundt om i Norge, og kommer til Molde og Teatret Vårt 9. oktober.

NTB