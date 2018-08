– Det er ingen 40-årskrise, altså...!

Kultur

FRÆNA: Onsdag formiddag tok kunstneren fra Stavanger av seg sekken, satte seg ned og lente ryggen mot Nordneset fyr ytterst på kyststien på Farstad. Det er dag tre av vandringen. Og Kvame kan konstantere at hun har blitt 40 år i løpet av natta.

– Det er helt tilfeldig at 40-årsdagen min havnet midt i prosjektet. Dette er ikke en krise eller en flukt, det er mer en omfavnelse. Det er ganske fint å bli 40, sier hun, og forteller at det onsdag kveld blir kunstnersamtale og middag i Bud – mens feiringen får vente til hun kommer hjem.

Prosjektuke hos kunstsenteret

Kvame, som jobber med flere medier – blant dem tekstil og tegning – forteller at hun alltid har hatt en dragning mot alene-prosjekter.

– Men jeg har aldri tatt det så langt ut som nå, sier Kvame, som startet turen fra Øksnevågen mandag.

– Den første dagen gikk jeg 7 timer, og den neste 12, riktignok med mange pauser.

– Hvorfor valgte du nettopp fra Kristiansund til Molde?

– Da jeg skrev søknaden til kunstnersenteret, trengte jeg en strekning med passe avstand. Jeg så på bilder, og ble særlig fascinert av alle broene på Atlanterhavsvegen. Hvordan de går opp og ned, hvordan hav og land møtes, og naturkreftene, sier Kvame og legger til:

– Det er jo overgangsfaser i livet dette prosjektet handler om. Jeg synes broene er et godt bilde på det.

Sover i telt

Kvame forteller at prosjektet har endret seg underveis.

– Intensjonen var å gå standhaftig på, og ha samtaler underveis langs vegen. Så viser det seg at det er mer fysisk krevende enn jeg trodde. Og det er ikke så lett å komme i kontakt med folk heller, sier Kvame, som innrømmer at hun har juksa litt; for eksempel sa hun ja til skyss med et ektepar på Farstad. Det gjorde at hun rakk innom Nordneset.

– Hva har gjort størst inntrykk på deg underveis?

– I tillegg til landskapet, må jeg si det var sterkt å komme inn i den mørke Bremsneshola. Og hjorten som dukket opp utenfor teltet mitt. Den sto der og brølte! Da fikk jeg litt adrenalin, forteller Kvame.

Skal bli et stort broderi

Apropos hjortedyr; underveis har kunstneren funnet kvister hun synes minner om gevir, som hun fester rød tråd rundt mens hun går.

– Så har jeg også et broderi med meg. Det skal bli stort, 1.70 x 1.70 meter. Men til dette arbeidet har jeg samlet mest skisser, så håper jeg å ferdigstille det i etterkant, forteller Kvame.

– Hva tenker du på mens du vandrer?

– Det er litt tankeløst, og det ganske godt. Av og til tenker jeg på at det er vondt i kroppen. Men utover det, er dette en meditativ opplevelse, der tankene forsvinner, sier Kvame.

Korteste avstand fra Kristiansund til Molde er rundt 70 km langs E39. Mens ruten Kvame går, nok er adskillig lenger.

Kvame kommer etter planen til Møre og Romsdal kunstsenter på Plassen i Molde lørdag formiddag.

Her er den planlagte ruten:

Mandag: Øksnevågen – Hosetvatnet

Tirsdag: Hosetvatnet – Farstadsanden

Onsdag: Vevang/Farstad – Bud

Torsdag: Bud – Trollkirka

Fredag: Trollkirka, Malme, Røssholfjellet

Lørdag: Røssholfjellet – Molde.