Steinar Raknes blant de nominerte til kritikerprisen

Kultur

De fem musikerne er nominert til musikkprisen for konserten med Hildo under Vossajazz 24. mars i år. Nominasjonen begrunnes med at samspillet mellom dem er fabelaktig avstemt. «Det er en fryd å høre alle i fri utfoldelse. Berit Opheim formidler gjennom sangen sin en personlighet som fascinerer», heter det videre.

Det er Norsk kritikerlag som har gjort ferdig sine nominasjoner til kritikerprisene teater, musikk og dans for 2017–2018.

I kategorien musikk er for øvrig Gisle Kverndokk og Bjørn F. Rørvik nominert for forestillingen «Purriot» og den forsvunne bronsehesten, samt Geir Draugsvoll for «Fachwerk» av Sofia Gubaidulina, med Kremerata Baltica, slagverkerduoen PERCelleh og dirigenten Martynes Stakioni.

Fra teaterscena er skuespillerensemblet i «Engler i Amerika», Johannes Holmen Dahl for regi av «Glassmenasjeriet» og Tigerstadsteatret for «Tigerbussen kommer!» nominerte, mens Julie og Cecilie Solbergs «Songs of Entanglement», Marie Bergby Handeland i og «Forfatterbevegelsen» og Ann Christin Berg Kongsness og Solveig Styve Holthe for «ÆØÅ» og «Pointing Back» kan få prisen for dans.

Prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. september.