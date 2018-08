Seks band nå klar for neste Raumarock

Kultur

Raumarock kan nå bekrefte at også australske Airbourne kommer til Åndalsnes neste år. Fra tidligere er Bigbang, El Cuero, ISÁK, Skambankt og The Mordern Times klar for neste festival.

Rockebandet Airbourne slapp sitt siste album, «Breakin’ Outta Hell», i 2016.

- Airbourne har siden starten i 2003 høstet stor internasjonal suksess og toppet lister i hjemlandet, USA og Europa. De er et velrenommert liveband som har turnert verden rundt, og vært support for storheter som The Rolling Stones, skriver Raumarock i en pressemelding.

Øystein Greni og Bigbang har besøkt Åndalsnes og Raumarock tidligere. Bandemedlemmene har de siste årene prioritert selvstendige prosjekt, men samles altså igjen neste år. Greni spilte på Raumarock som soloartist i 2017. Bigbang som samlet band har gjestet festivalen flere ganger,senest i 2013.