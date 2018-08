Beyoncé-musiker på ny D'Sound-singel

Kultur

Molde: Mirjam Omdal (27) har tatt over som vokalist etter Simone Eriksrud.

– Det har fungert over alle forventninger. Det var ikke «risky», men vi hadde jo forventet å få høre at det ikke er det samme uten Simone. Men Mirjam er ung og inspirerer oss, og som band er vi i en inspirert fase nå, sier bassist Jonny Sjo.

Ute med video

Den nye singelen heter «It's Just Me», og bandet har med seg flere på laget.

– Vi bestemte oss for å leke litt med låta og den unge norske produsenten Magnify remikset den. Det ble så kult at vi bestemte oss for å remikse remiksen live, og lage en video av det hele, sier Sjo.

Med på sangen er også Beyoncé og JayZs faste trompetist.

– Det er stas. Vi har aldri truffet henne, men hun fikk høre låta gjennom noen kontakter og tente på den. Hun gikk faktisk rett av scena fra en konsert med «The Carters» og opp på hotellrommet hvor hun filmet seg sjøl på mobilkamera og spilte inn musikken. Det ble som å ha en nettkonsert, sier Sjo.

– Musikk vi elsker

Om det blir nytt D´Sound-album, gjenstår å se.

– Vi håper det. Det er nye tider i bransjen så vi får se, men vi tenker å samle opp litt låter framover. Fokuset nå blir å lage musikk vi elsker, så håper vi at andre gjør det også, forteller Jonny Sjo.

«It´s Just Me» blir tilgjengelig på Spotify fra fredag ettermiddag.