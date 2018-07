- Van Morrison leverte på et høyt nivå

Kultur

MOLDE: Solli er godt fornøyd med den første museumsdagen, fortalte han på pressebriefen torsdag morgen.

- Stanley Clarke gjorde en fin oppvarming, det var en fin spot å gi ham etter 46 år. Jeg synes han gjorde en god jobb. Det samme kan jeg si om det som kom ut av høyttalerne på Van Morrison. 72 år gammel leverer han på et høyt nivå, og stemmen hans er fortsatt god. Det ble en kjempekoselig stund, sier festivalsjefen, som kan konstantere at konserten med 4300 publikummere var butikk i seg selv.

- Vår anmelder gir Van Morrison terningkast 3, hvilket ville du gitt?

- Mellom 4 og 5. Men jeg respekterer selvsagt at andre mener noe annet. Det viktigste for meg er tilbakemeldingene om at folk hadde en fin opplevelse. Jeg er veldig fornøyd med bookingen, husk at det var en norgeseksklusiv konsert, sier Solli.

2800 på Red Hot

Ellers var det 1.000 publikummere som opplevde Red Hot og Dave Fields i parken onsdag. Medregnet tirsdagskonserten, som var utsolgt, har 2800 fått med seg Red Hot i år.

- Det var også bra besøk på R+R=Now. Her kunne jeg tenkt meg enda strammere regi på det prosjektet, men ihuga fans var fornøyde. Det var også fullt på Storyville på Jazzintro-finalen og utsolgt på Tord Gustavsen, samtidig som gikk Van Morrison gikk på museet, sier Solli.

Cezinando går på etter fotballkampen

Torsdag er det klar for utsolgt konsert i domkira kl. 21.30 med Ingebjørg Bratland. Dave Holland, artist in residence i 2011, er tilbake på festivalen. Molderosen skal deles ut kl. 13 på Alexandra.

- Vi er ellers spente på om flere unge vil kaste seg rundt og få med seg konsertene på museet. Cezinando går på scenen etter fotballkampen i kveld, så det er mulig å få med seg begge deler, og så får vi Mambo Companeros i parken i kveld, sier festivalsjefen.

Break of Day fredag klokka sju i Reknesparken

Det er også verdt å merke seg at årets morgengry-konsert går fredag morgen og ikke lørdag, som vanlig.

- Det skyldes at vår sponsor Istad Kraft hadde så lyst på Silje Nergaard. Nå lar vi oss vanligvis ikke styre av det, men i dette tilfellet ble vi enige. Silje var allerede booket lørdag. Vi gjør det slik i år, så ser vi om den kommer tilbake på lørdag neste år, sier Solli.