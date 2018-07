Dette skjer på Moldejazz i dag

Kultur

Klokka 12.00: festivalAkademiet - "All about that Bass" - Arild Andersen & Dave Holland - bar A (Alexandra Hotell)

Klokka 12.30: Lekerommet - Magic Mirror (Rådhusplassen)

Klokka 14.00: YODOK III & Flønes / Sanders / Strugstad - Teatret Vårt (Plassen)

Klokka 16.00: AVLYST: Matana Roberts

Klokka 18.00: Cezinando / Amanda Delara / Fieh - Romsdalsmuseet

Klokka 18.30: Jazzombies feat. Enrico Tomasso - Magic Mirror (Rådhusplassen)

Klokka 20.00: Cross Currents Trio featuring Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter - Teatret Vårt (Plassen)

Klokka 21.00: Mambo Compañeros / Bosses Bongoband - Alexandraparken (18+)

Klokka 21.30: Ingebjørg Bratland (Molde domkirke)

Klokka 22.00: Yazz Ahmed's Hafla Band - Storyville (Plassen)

Klokka 24.00: Paal Nilssen - Love XL Unit, Ethiobraz Edition - Teatret Vårt (Plassen)