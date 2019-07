«Kan jeg ta ferie uten å ha en jobb å gå til?» Jobbeksperten svarer

karriere

Spørsmål: Jeg mistet jobben for noen måneder siden og har en sluttpakke som går ut i desember. Tiden har gått så fort. Jeg har prøvd å søke en del jobber, men har ennå ikke lyktes å komme lenger enn til første intervju. Nå står ferien for døren, og jeg begynner å få panikk for høsten. Familien og jeg pleier å være på hytta om sommeren, men jeg føler ikke at jeg kan ta ferie slik situasjonen er. Samtidig skjer det jo lite på jobbsøkerfronten i juli. Har du et råd?