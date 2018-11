Julebordsesongen er i gang. Her er tipsene til deg som heller vil være hjemme.

karriere

Julebordsesongen er i gang for alvor. For dem som styrer unna sosiale sammenkomster resten av året, er festlighetene i november og desember noe vanskeligere å komme unna.

Spesielt fordi det ofte forventes av kolleger at du er til stede.

– For noen er dette årets høydepunkt, for andre er dette er ork. De vil helst snike seg unna tidlig eller komme med en god unnskyldning i siste liten, sier Per Henrik Stenstrøm, rådgiver og foredragsholder.

Men det er ikke nødvendigvis noen god idé å forberede unnskyldninger for ikke å dra på julebordet, mener Stenstrøm, som har over 25 års erfaring som leder.

– Innimellom bør man tvinge seg selv til å gjøre noe man kanskje ikke liker så godt. Det er bedre å stikke innom for en kort periode enn ikke å komme i det hele tatt. Det oppfattes som positivt at en prioriterer det i en viss grad, sier Stenstrøm.

Øvelse gjør mester

Den eneste måten å bekjempe angsten på, er å gå.

– Søk til likesinnede – hvis de finnes der. Ikke ha for mange unnskyldninger, for det blir fort gjennomskuet. Blir du lei, er det helt greit å snike seg ut og takke for kvelden.

Her har Stenstrøm skissert fem typer du garantert må forholde deg til på årets julebord:

1. SKRYTEPAVEN

Elsker julebord. Dette er litt VM eller OL, kommer bare én gang i året. Det er her medaljene deles ut.

Forventer priser og oppmerksomhet, blir skuffet hvis det ikke skjer.

Har pyntet seg og har takketalen i lommen, har ligget der siden 2009. Ubrukt.

Ekspert på selvgratulering. Tar ofte ordet og trekker selvfølgelig frem seg selv og egne prestasjoner.

– Skrytepaven venter på å få pris – men sjefen gir pris til vaktmesteren og sjefen i kantinen. Dette kan ingen si noe på, men for skrytepaven er det utrolig irriterende. Nesten provoserende.

2. DEN VANSKELIGE

Synes julebord er «old school».

Kritisk til organiseringen, skulle vært arrangert på en annen måte.

Kunne ønske hun eller han var satt til å jobbe denne kvelden.

Synes hele opplegget burde vært mer faglig.

– Vedkommende har ment mye om lokalet, maten og opplegget på forhånd, insistert på en vegetarmeny og må ha avklaring med tanke på den noe uavklarte nøtteallergien han eller hun har under utredning.

3. HVERDAGSHELTEN

Er med og arrangerer. Elsker julebord, dette er festenes mor. Her er det nemlig sært ikke å komme. Alle må med!

Har engasjert seg i et halvt år med serviettbretting, quiz, bordplassering og så videre.

Elsker at noen finner hverandre på julebord, er Kirsten Giftekniv.

Våker over utgangsdøren for å se om noen går tidlig. Tar det nesten personlig hvis noen går før klokken tolv.

– Melder noen forfall i siste liten, blir vedkommende frustrert. Det tuller jo til antallet deltagere i quiz-lagene! «Typisk at hun ikke kommer.»

4. KLAGEREN

Samler på sladder. Er på feltarbeid under julebordet for å samle stoff til klagekoret et år fremover.

Alt var bedre før.

«Så du den kjolen? La du merke til at sjefen tok taxi til festen? Det har'n råd til!»

Klager på at antall drikkebonger har gått ned fra tre i fjor til to i år.

– Julebordet er dessuten en fantastisk arena for å rekruttere nye medlemmer til baksnakkingsklubben – når folk er litt påvirket. Driver aktiv verving.

5. DEN INTROVERTE

Hater julebordet, har tvilt seg frem til deltagelse.

Blir lei av maset om å være med.

Kommer til å hate dette, fordi han eller hun allerede får så mye oppmerksomhet for i det hele tatt å ha kommet.

Blir litt uplanlagt beruset.

– Dette er den innadvendte ansatte som ikke ser vitsen med julebord. Vedkommende kommer tidlig og er ukomfortabel, men blir gjerne revet med av kolleger – hvilket ender med at han eller hun får i seg litt for mye.

Den vanskelige samtalen

Med mange ulike typer å forholde seg til kommer den velkjente problematikken for mange. Hva skal vi prate om?

For å grue seg litt mindre til sosiale sammenkomster som julebord, finnes det forberedelser en kan gjøre, sier forfatter av boken Small talk: Hvordan snakke om det meste med de fleste, Erling Arvola.

I slike tilfeller kan det være til hjelp å tenke litt på sikre samtaleemner på forhånd. Her gir han fire emner som kan holde samtalen i gang:

Fire sikre samtalekort for julebordet

Prat om julen: – Er man på julebord, er det en glimrende sesong for å prate om jul. Alle har et forhold til den. Stikkord kan være juletradisjoner, juleferie (skal du være hjemme eller reise bort?), kommersialisering av julen, juleavslutninger i barnehage og skoler, forberedelser, og for eksempel hva du ikke kan klare deg uten i julen.

Skal du møte kolleger fra andre avdelinger: – Prøv å finne naturlige samtaleemner som de er opptatt av i sin avdeling. Tenk ut ting du lurer på om det som foregår der.

Hold deg oppdatert: – Det er alltid smart å ta en ekstra titt på det som rører seg i nyhetsbildet eller i underholdningsverdenen. Da har du alltid noen aktuelle temaer å snakke om.

Vær nysgjerrig: – Dette er et helt elementært og litt banalt tips. Spør om det du lurer på om den andre personen. Blir man bedre kjent på det personlige plan, blir samtalen straks bedre og mer givende.