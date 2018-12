Ros for julestemning, butikk og kafé

Julestjerne

I blomsterbutikken Botaniske draumar plingar det stadig i dørklokka, kundar stig inn i den julepynta butikken.

Blomster til dekoratøren

Her er det rikeleg med julestjerner i mange fasongar, men butikksjef Karoline Tafjord Ringstad (27) blir likevel glad for å bli tildelt RBs siste store julestjerne før jul.

– Så kjekt! Blomster er det finaste eg veit, så det vert slett ikkje feil! Men det er sjeldan at eg får blomster, ja, som regel må eg ordne med det sjølv. Så det er ekstra kjekt når andre står bak, seier ho.

I forslaget innsendt til RB om Karoline som julestjerne-kandidat, heiter det mellom anna:

– Vår kjære blomster-Karoline fortener å få ei julestjerne, som et teikn på kor takksame vi er. Ho har ikkje berre starta ei, men to bedrifter i Nesset: Ein aldeles nydeleg blomsterbutikk i Eidsvåg, og ein flott og innbydande kafé i Eresfjord, skriv forslagsstillaren.

Starta blomsterbutikk

– Dette er sjølvsagt ei veldig triveleg melding. Det er det kjekkaste, når folk set pris på det som vert gjort, seier Karoline. Ho starta blomsterbutikken for fem år sidan, og skapte slik sin eigen arbeidsplass.

– Det er dette eg mest av alt har lyst til å halde på med. Då eg flytta hit var eg akkurat ferdig med utdanninga som blomsterdekoratør, og sidan det ikkje var noko jobbalternativ som passa, var det berre å sette i gang, smiler sunnmøringen som har busett seg i Eresfjord. Ho synest også det har gått bra.

– Eg har opplevd å bli godt teken i mot, eg trur folk synest det var fint at det vart etablert blomsterbutikk i Eidsvåg igjen. Mange faste kundar er stadig innom, og kommunen og bedrifter bruker oss når det er behov for pynting eller blomsterhelsingar. Det set eg stor pris på, det er viktig med ulike typar oppdrag, seier Karoline.

– Kva utfordringar inneber det å drive butikk i ei bygd som Eidsvåg?

– Det kan vere tøft, men det er det vel for alle. Grunnlaget her er jo ikkje så stort, men det går greitt. I byen er det fleire kundar, men også meir konkurranse – det er fordelar og ulemper uansett kor ein er, seier butikksjefen.

Starta kafé

Som nemnt har Karoline også starta opp kafé i Eresfjord, der ho bur.

– Planen var eigentleg å lage kafé i butikken her, men det vart litt komplisert. Men så sto det tomme kafélokale i Eresfjord, og eg tenkte at om eg skal bu der, så vil eg gjerne at det skal vere kafé der. Det er mange nyetablerte i bygda, og det er kjekt med ein samlingsplass. Så da vart det til at eg drog i gang med det også; «Fjord Atmosfære» har ope tre dagar i veka, og er blitt veldig godt motteke.

– Korleis er det å kombinere drift av butikk og kafé i to ulike bygder?

– Hehe, innimellom har eg verkeleg måtte vri hovudet for å finne ut av det. Men eg har jo folk begge stader, og pendlar mellom. Det går, seier ho.

Det meste av tida bruker ho i butikken.

– Det er jo det som er faget mitt. Det er betre å bruke flinke folk i kafeen, men det vert jo til at eg deler litt på det.

Arbeidsplassar

Karoline sysselset om lag to årsverk i butikken, og mellom eitt og to årsverk i kafeen.

– Sidan aktiviteten varierer ein del, må eg ha ekstrahjelper. Dermed er det ikkje heilt enkelt å vite heilt nøyaktig, seier ho. Trass i etablering av to bedrifter, vil ho ikkje kalle seg gründer.

– Eg tenker ikkje slik på det, eg gjer jo berre det eg har lyst til, da var det naturleg å starte opp. Det hjelper også på at eg opplever at det eg held på med er ønska, at mange er glade for både butikken og kafeen.

Julestemning

Innsendaren som ønska julestjerne til Karoline poengterer også at hennar innsats lokkar fram julestemning hos mange.

– Det er mange som beundrar arbeidsinnsatsen din, vi veit at vi ser berre ein brøkdel av timane du legg i alt du gjer. Vi er så glade for alt du steller i stand året rundt, men er ekstra glad for den stor innsatsen og arbeidet du gjer no inn mot jul! skriv ho.

– Ja, det blir mange timar. Men ein lærer å senke ambisjonane litt, så det er muleg å gjennomføre. Eg vil jo gjerne sjå litt til familie og venner også, seier Karoline.

Inspirasjon

Ho synest det er kjekt at det ho gjer inspirerer andre, og vedgår at ho nok er over snittet oppteken av å pynte til jul.

– Kva er dine beste tips?

– Blomster og lys! Det skaper stemning og atmosfære. Og det passar uansett om ein er mange eller åleine. Eg synest også det vert fint å pynte med ting ein kan hente inn frå hagen og naturen. Når ein henger opp ting, skaper det fin atmosfære og nye inntrykk, seier blomsterdekoratøren. Ei dekorativ lerkegrein under taket illustrerer; vakker i seg sjølv, og fin som feste for hengande «snøkrystallar» i ulike variantar.

– Pynt på bordet er også fint, og ikkje minst inngangspartiet. Det skal få folk til å

kjenne seg velkommen. Også der å pynte med lys og faklar, kransar og plantar.

Kontrast

I blomsterbutikken har ho også eit hjørne med kontrast til alt det juleraude, med juleblomster i kvitt.

– Kvitt er også ein fin julefarge. Særleg godt liker eg julerosa. Den toler også frost, og kan stå ute, seier blomsterdekoratøren.

Mammapermisjon

Karoline er innom butikken for å ta i mot RBs julestjerne i begynnelsen av veka – ho har eigentleg mamma-perm. I årets mest hektiske tid i bransjen, like før jul, er det nemleg venta at Karolines kul på magen resulterer i barn nummer to. Og ikkje nok med det: Begge damene bak disken har «mage»; også vikar Louise Høstmark, som pendlar frå Slemmestad til Eidsvåg.

– Men julestria på Botaniske draumar er godt vareteken, Louise styrer butikken. Eg klarer vel heller ikkje å halde meg heilt unna, seier sjefen. Og får dermed ønska enda fleire kundar God jul!