Disse får også RBs julestjerne

Julestjerne

Karin Viken

Hun er «limet» i familien, som holder oss sammen, som et av barnebarna sa.

Anita Viken️

Anne Lise Stavik

– «Den gode naboen» Anne Lise er nabo til min mor Lina Vågen. Hun er dama som bryr seg. Rett som det er kommer hun bort til min mor for å se hvordan det står til med den 91 år gamle naboen. Baker hun noe, er det alltid en smaksprøve, eller hun serverer middag. Dette er frivillighet og omsorg i praksis. Dette bidrar til gylne måltidsøyeblikk. Anne Lise tenker på alle, og er den snille naboen alle skulle få oppleve. Takk for din varme og omsorg.

Harriet og Lina

Frøydis og Jan Ove Husøy

– I året 2018 har disse to fått opp en utrolig flott klatrevegg på Harøya, og står på helg etter helg med kursing av ivrige harøyinger som ønsker å klatre! Tusen takk!

Sylvi Hersel

Britt Aarstad

– Ønsker å gi en julestjerne til min tante, som alltid stiller opp for alle andre, uten å spørre om noe tilbake. I år går hun inn i en litt vanskelig jul, da det er første jula etter at onkel døde brått i februar. Håper denne julestjerne kunne lyse opp førjulstida litt for henne.

Mette Angvik

Helen Fylling

– Helen fortjener en julestjerne for hennes pågangsmot og engasjement for byga Kortgarden. Hun er leder i Skålheim grendehus og gjør en solid jobb med å få dette til å gå rundt. Hun er streng, men rettferdig. Dugnad er ikke slik det en gang var, så hun må dra mye av lasset og hun legger sin sjel i at ting skal være i orden og på stell. Ildsjel er hun og får oppgavene utført på en utmerket måte. Bygda trenger slike som henne, hun bør og MÅ settes pris på.

Wenche Nakken Myrseth

Eli Nyvold

Hun har vist meg at det finnes tro og håp, sjøl om jeg har vært sjuk i mange år, og helst bare har ville gitt opp i perioder. Gitt meg ubetinget kjærlighet og omsorg. Reservemor.

Marita Løken

Stig Vesteraa

– Stig gjør en svært stor innsats på Holmarka Besøksgård der han legger ned hundrevis av dugnadstimer med stell og trening av hester, fugler og ikke minst by-sauene Tor og Odin som også i år var med på julemesse på Glomstua omsorgssenter. Han jobber også mye med vedlikehold og utbedring av uteområdene på Holmarka – nederst i den grønne korridor. Holmarka besøksgard brukes av barnehager og gir daglig kortreiste opplevelser til store og små.

Liv Sølverød

Ketil Pedersen

– Ketil fortjener en oppmuntring, påskjønnelse, honnør og takk for sin innsats for et levende og aktivt Bud. I tillegg til å være en veldig hyggelig kar, er han over gjennomsnittet interessert i å bidra med sin innsats, enten det er for lag og foreninger, eller som butikkeier. Han bobler over av ideer, er løsningsorientert og kjemper for det han tror på. Utfordrer dere til å få ham i tale, stille ham de riktige spørsmålene om stedet han brenner for – BUD. Det kan det blir en sak med oppturer og nedturer – fra en som har prøvd – lykkes med mye – men tapt noe. Jeg kjenner ham som medbygding og som leder at Bud Handelsforening, og hos meg setter han spor.

May Britt Helseth

Gossen Motorklubb ved Jan Helge Beøy

– Jeg ønsker at Budstikkas julestjerne blir gitt til Gossen Motorklubb med Jan Helge Beøy som leder. De har gjort en formidabel innsats for å få til et klubblokale og verksted på øya vår, hvor ungdom og unge voksne kan samles. Der er det anledning til å mekke bil, moped, motorsykkel eller andre mekaniske innretninger. Dette har blitt et enestående tilbud for sosialt samvær og ikke minst et sted hvor ungdom og litt eldre kan utveksle kunnskap og erfaringer i et «motorisert» miljø. En vinn-vinn situasjon i forhold til engasjement og forebyggende arbeid for ungdoms oppvekstvilkår.

Berit Eckhoff Husøy

Hedvig Skånes

En som virkelig fortjener en julestjerne er min tidligere gode nabo Hedvig Skånes. For flere år siden ble hun påkjørt av en bil og måtte amputere en fot. Hun har slitt mye disse åra, men måten hun takler det på er bare helt fantastisk.

Else-Marie