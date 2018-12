Bustus havner i Fræna

Jul

Da er det klart. Bustus 47 havner i Fræna. I Sandsbukta bor Hermann Nerland som var en av to tippere som klarte på grammet riktig Bustus-vekt: 74,652 kg. Også Eli Sæter Sætervik på Gossen hadde tippet helt riktig vekt, og dermed måtte vi for andre året på rad ta turen til politistasjonen for å trekke vinner.

Trekningen ble foretatt av politiinspektør Kjell Arne Hestad. Han er leder for fellesenheten for etterretning, forebygging og etterforskning i Møre og Romsdal. Og han trakk konvolutten med Nerlands navn i.

– Det er bra dere tar trekningen på alvor!, sier Hestad.

Bustusvinner Nerland ble overrasket da han fikk telefonen fra Romsdals Budstikke fredag.

– Du tuller, var den første kommentaren. Men nå kan Hermann Nerland begynne å rydde fryseren. Over helga kommer Kløverkjøtt med grisen - oppskåret etter eget ønske fra vinneren.

6500 personer deltok i årets konkurranse. 6040 av dem stemte på nett, mens 460 deltok med papirkuponger. Av dem som tipper digitalt, gjør nesten halvparten det fra mobiltelefonen.

645 tippere klarte å tippe riktig kilo, men det har aldri vært nok til å vinne. Her må man treffe på grammet - og deretter være heldig i trekningen. De ni som kom nærmest, får et gavekort på 500 kroner.

Her er de beste tipperne i Bustus-konkurranse nr 47:

74,652: Hermann Nerland

74,652: Eli Sæter Sætervik

74,655: Målfrid Skarvøy

74,657: Odd Helge Gangstad

74,647: Helge Ragnar Kjøll

74,647: Kristen Ragnar Torjuul

74,658: Kjell-Kåre Vågøy

74,659: Finn H. Røbekk

74,643: Bente Male

74,641: Lars Eivind Ræstad