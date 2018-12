BUSTUS: Datafeil gjør at vi deler ut to griser

Jul

Fredag gikk vi ut med ei premieliste for Bustus der Hermann Nerland fra Fræna ble kåret som vinner. Den grisen skal han fortsatt få! Men vi har oppdaget at datasystemet som lister ut alle tipsene for oss, har lurt oss. Den har stokket om på tallene bak komma slik at rekkefølgen på dem ble feil.

Derfor må vi gå gjennom de 6040 dataregistrerte tipsene på nytt.

Vi vil legge ut ny og riktig Bustus-resultatliste lørdag.

Og ingenting er så galt at det ikke er godt for noe: Vi skal sjølsagt dele ut premier både til dem som først ble kåret til vinnere - og til de som faktisk har tippet best. Så det blir dobbel Bustus-lykke for tipperne i år!

Trekningen i første runde ble foretatt av politiinspektør Kjell Arne Hestad. Han er leder for fellesenheten for etterretning, forebygging og etterforskning i Møre og Romsdal. Og han trakk konvolutten med Nerlands navn i.

6500 personer deltok i årets konkurranse. 6040 av dem stemte på nett, mens 460 deltok med papirkuponger. Av dem som tipper digitalt, gjør nesten halvparten det fra mobiltelefonen.

Tidligere vinnere Se tidligere vinnere her!

645 tippere klarte å tippe riktig kilo, men det har aldri vært nok til å vinne. Her må man treffe på grammet - og deretter være heldig i trekningen. De ni som kom nærmest, får et gavekort på 500 kroner.

Her er de som får premier i første omgang:

Hermann Nerland

Eli Sæter Sætervik

Målfrid Skarvøy

Odd Helge Gangstad

Helge Ragnar Kjøll

Kristen Ragnar Torjuul

Kjell-Kåre Vågøy

Finn H. Røbekk

Bente Male

Lars Eivind Ræstad