– Det er en rein solskinnshistorie

Romsdals Budstikke møtte Jon Ørjasæter og kona i desember i fjor heime på Hagneset i Vestnes. Da var han i ferd med å komme seg etter et krevende sjukehusopphold med stamcelletransplantasjonen i Moskva.

Jon Ørjasæter har MS og hadde søkt om hjelp i utlandet etter at han fikk nei til behandlingen som var på forsøksstadiet ved Haukeland sjukehus. Han var rett og slett for gammel. I svaret fra Bergen stod det at de prioriterte unge pasienter med veldig agressiv multippel sklerose.

Dermed hadde han to valg; søke hjelp i utlandet eller la sjukdommen utvikle seg.

Løsningen ble behandling på et sjukehus i Moskva. Men det kostet. Gode venner bidro med å skaffe penger gjennom innsamlingsaksjon på Facebook, blant annet.

20. august i fjor dro han av gårde. Og kona Elin – som han ble kjæreste med da hun var 17 og han 18 år – støttet ham hele vegen. Gjennom hele den krevende tida.

Da Romsdals Budstikke i fjor spurte Ørjasæter om hva han ønsket seg til jul, svarte han dette:

– Mitt høgeste ønske er at jeg fortsatt får oppleve framgang og holde kroppen ved like.

– Har bare gått én veg

I dag – ett år etter – sier han dette:

– Etter at vi kom hjem fra Moskva har det bare gått én veg - og det er oppover. Den siste undersøkelsen viser at det ikke er ny utvikling i min MS til nå. Det var også håpet og meningen med at vi dro til Moskva. Å stoppe MS-en, sier Ørjasæter. Og fortsetter;

– Og kroppen virker. Jeg går fortsatt turer annenhver dag. Så dette er virkelig en solskinnshistorie.

Vil takke

Ørjasæter vil gjerne takke alle som bidro til at han kom seg av gårde.

– Det var mange som hjalp oss. Jeg føler vi skylder dem å fortelle hvordan det går med meg. Og samtidig få gi dem en takk for at de hjalp til slik at jeg kunne gjennomføre dette. Undersøkelsene og testene jeg har gjort, viser at det var verdt det, og at behandlingen hadde den ønskede virkningen, sier han.

Snudde utviklingen

Ørjasæter forteller at han i flere år før han dro hadde følt at kroppen var i ferd med å bli helt overtatt av MS-sjukdommen.

– Hvis den er stoppet nå, er det verdt hver krone og hver time med pine i Moskva. For behandlingen var knalltøff, sier han.

– Og så sier han dette om kona:

– Hun fortjente absolutt julestjerna i fjor. Og hun fortjener den ikke noe mindre nå enn for et år siden. Hun fortjener både julestjerne og alle andre stjerner som er.