24 nye smittetilfeller i Molde – nå blir det massetesting av skoleelevene

I tillegg er to nye pasienter på Kirkebakken omsorgssenter blitt smittet.

Det skriver Molde kommune i en pressemelding lørdag formiddag. Kommunens kriseledelse var samlet lørdag morgen, hvor vurdering av situasjonen og innføring av lokale tiltak var tema.

- At innbyggere som ikke tåler å bli smittet, nå kan bli eksponert for smitte, er den største bekymringa.

Teststasjonen i Molde holder åpent fra klokka 15 til 18 i dag. Tilbudet er forbeholdt de som har fått positivt svar på selvtester. Det er timebestilling via helsenorge.no, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.

Skal teste alle skoleelever

- De fleste barne- og ungdomsskolene i kommunen har smitte nå, og det er i realiteten umulig å få oversikt over alle smittekilder. Kriseledelsen i Molde kommune har derfor bestemt at vi skal teste alle barn i kommunens barne- og ungdomsskoler på mandag og onsdag i neste uke. Det opplyser ordfører Torgeir Dahl som er leder av kriseledelsen.



- Vi må understreke at testingen er frivillig for barna, men vi har ei sterk oppfordring om at alle deltar i massetestinga. Det er bare slik vi kan få oversikt over situasjonen og få kontroll på utbruddene, sier ordføreren.

Det skal også gjennomføres massetesting ved Romsdal videregående skole fordi det allerede er smittede elever ved skolen. Det er så langt ikke registrert smitte ved Molde videregående skole, så man avventer med massetesting der.

Kommunen har heller ikke omfattende smitte i barnehagene. Kriseledelsen ser derfor ikke behov for tilsvarende massetesting i kommunens barnehager nå, men dette vurderes fortløpende.

-Vi har rikelig med tester på lager, og utvider massetestinga på kort varsel om det blir nødvendig, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.

Selvtester som utføres hjemme

Alle skolene får utlevert to selvtester som skal deles ut til hver elev i løpet av mandag. Testingen skal foregå hjemme. Den første skal tas på mandag etter skoletid og den andre tas onsdag etter skoletid.



- Får du positivt resultat på selvtestingen, så er det en indikasjon på at du kan ha korona, opplyser Innerdal.

-Alle som tester positivt på selvtestingen må snarest bestille time på teststasjonen. Det er bare med såkalt PCR-test at vi får et sikkert resultat, sier kommuneoverlegen. Han minner om at alle som har fått positive prøvesvar på selvtestene må holde seg hjemme til de har fått et sikkert svar fra prøven som er tatt på teststasjonen.

Han oppfordrer også husstandsmedlemmene til å være ekstra forsiktige hvis noen i familien har testet positivt på selvtestinga.

Teststasjonen holder åpent lørdag mellom klokka 15 og 18.

Mange skoler er allerede i gang med selvtesting. Molde kommune holder derfor åpnet på teststasjonen mellom 15 og 18 i dag.

- Planen var å holde åpent fra klokken 16, men nå har vi såpass stor pågang at vi utvider åpningstiden med en time, opplyser Innerdal. Tilbudet er forbeholdt de som har fått positivt svar på selvtester. Det er timebestilling via helsenorge.no.

Har du forkjølelsessymptomer? Hold deg hjemme!

Kriseledelsen har også en generell oppfordring til alle innbyggerne i kommunen. Har du nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand må du holde deg hjemme. Du bør ha en negativ covid-19 test før du vender tilbake til skole eller arbeid. Du kan bli smittet selv om du er fullvaksinert, så reglene gjelder uansett vaksinestatus.

Molde kommune har registrert 51 tilfeller av korona denne uken.