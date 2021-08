Hurtigruteskip fikk maskinstans utenfor Bud

New Articles

4 helikoptre er på vei.

Det er hurtigruteskipet Kong Harald som har fått stans. Det melder Hovedredningssentralen Sør (HRS) på Twitter tirsdag kveld.

Siste oppdatering fra HRS er at Kong Harald har fått ut to anker og holder posisjon.

I følge Yr. no er det regn og liten kuling fra vest med vindkast på 22 m/s i Bud nå.

En ambulansebåt har gått på grunn i samme hendelsen. Et helikopter og en annen ambulansebåt er på vei.

Det var fire personer ombord, ingen av dem er skadd. De blir evakuert med helikopter.

Skipet har nå fått start på en motor, melder HRS like etter kl 2130.

Politiet varsler kl 2145 at de forbereder eventuelt mottak av evakuerte på land.

I følge opplysninger avisa Itromsø sitter med er det 306 personer ombord.

KL 2220 melder HRS at Kong Harald går for egen maskin, og setter kurs inn mot Julsundet.

Hurtigruteskipet følges tirsdag kveld mot Molde av Redningsskøyta og to slepebåter.

Leder for Norsk folkehjelp avdeling Nordmøre, Rune Larsen var tilstede på Brynhallen under Viking Sky-evakueringen for drøyt to år siden.

- Jeg får litt klump i magen, jeg gjør jo det. Må hørte jeg at de har fått igang den ene motoren, så vi får krysse fingrene for at det går bra denne gangen også.

- Hvor mange stiller dere med på Brynhallen?

-Jeg har akkurat kommet, så jeg er usikker på hvor mange som er kommet.

KL 2245 samles det fortsatt mannskap fra det frivillige apparatet på Brynhallen. Røde Kors og Norsk Folkehjelp er blant dem som er til stede. Ifølge personer på stedet skal det foregå en debrief i Brynhallen.

I følge VG anslår redningslederen hos HRS at skipet kan ha vært minutter fra å gå på grunn.

– Det var en dramatisk situasjon da vi fikk første melding, med kort avstand til land i tillegg til at det blåste godt med pålandsvind, sier redningsleder Andreas Bull til VG.

Vi kommer med mer.