Driva: Dagens kommunedirektør for Molde kommune, Arne Sverre Dahl (64), sa i januar opp jobben og blir pensjonist fra 1. september. For å finne hans erstatter, har Molde kommune satt rekrutteringsselskapet Headvisor på saken. Etter at fristen gikk ut 25. mars hadde fire personer søkt stillingen.