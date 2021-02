Dette skjedde i natt: Fire norske filmer på Oscar-kortliste

New Articles

Spillefilmen «Håp», dokumentarfilmene «Gunda» og «Kunstneren og tyven» og kortfilmen «Sparkekoret» er alle med videre i konkurransen om å bli nominert til Oscar.

Kortlisten ble gjort kjent ved midnatt natt til onsdag. Det har aldri skjedd før at fire norske filmer er kommet så langt.

I tillegg fortsetter «My Favorite War» arbeidet mot en nominasjon i kategorien Best Feature Animation, men det er ikke laget en kortliste i denne kategorien, siden det bare er 27 filmer med.

De norske dokumentarene «Kunstneren og tyven» av Benjamin Ree og «Gunda» av Viktor Kosakovskij er med videre på kortlisten over 15 kandidater til Oscar-prisen for beste dokumentarfilm, mens Torfinn Iversens kortfilm «Sparkekoret» er blant ti kandidater på kortlisten i kategorien beste live action kortfilm.

Stolt

Benjamin Rees film «Kunstneren og tyven» har vært på flere lister over beste filmer i året som gikk. Både BBC, Washington Post, New York Times, Rolling Stone, IndieWire, Screen – og regissøren Pedro Almodóvar – trekker filmen fram som et av høydepunktene i filmåret 2020.

Regissør Benjamin Ree jubler høyt og sier:

– Akkurat nå har jeg ikke ord! Det å være i dette selskapet, blant kremen av dokumentarer fra 2020, er helt ubeskrivelig. Jeg er så stolt av filmen og av våre to hovedkarakterer, Bertil og Barbora, og takker dem for denne utrolige historien og for at jeg fikk være med hele veien.

Nyfødte grisunger

– Jeg vil også gratulere de andre norske filmene som er kortlistet, dette er veldig stas, sier Ree.

«Gunda» er laget i Norge, med regi av russiske Viktor Kosakovskij og Anita Rehoff Larsen i Sant & Usant som produsent. Filmen er en svart-hvitt dokumentar om grisen Gunda og hennes nyfødte grisunger.

Filmen «Håp», som er skrevet og regissert av Maria Sødahl, er blant de 15 kortlistede konkurrerer om å komme på den gjeve listen over beste fremmedspråklige film.

Hongkong-dokumentar

Anders Hammers kortdokumentar «Do Not Split» om Hongkong-protestene, er en av ti korte dokumentarer som er med videre i kampen om en Oscar. Filmen er laget i samarbeid med det amerikanske filmselskapet Field of Vision, og har fått støtte av Fritt Ord og Viken Filmsenter. Ifølge Norsk filminstitutt regnes «Do Not Split» er en amerikansk/norsk film.

I juni vant Hammer juryens spesialpris kortdokumentaren på American Film Institutes dokumentarfilmfestival, AFI Docs. Den ble også tatt ut til den prestisjetunge Sundance-festivalen tidligere på året.

My Favorite War er også en norsk film som fortsatt er med i konkurransen, men det er ikke langet noen kortliste i denne kategorien, siden det bare er 27 filmer med.

De endelige Oscar-nominasjonene annonseres mandag 15. mars. Den 93. utgaven av Oscar-gallaen avholdes 25. april 2021 i Los Angeles.

