Prestegården blir solgt

(Åndalsnes Avis:) Det er en kjent sak i lokalmiljøet at prost Erling Nevland er i ferd med å renovere en privat bolig i Isfjorden og at han dermed kommer til å flytte ut av prestegården i sentrum av Åndalsnes. Dermed oppstår spørsmålet om hva som skal skje med det historiske huset på Åndalsnes. Skal det selges, skal det leies ut eller skal det huset beholdes som et element i arbeidet med å rekruttere nye prester?