New Articles

Det kalde, og tidvis snørike været i Romsdal-regionen har gitt gode muligheter for skilek i distriktet. Romsdals Budstikkes fotograf Bjørn Brunvoll tok tirsdag ettermiddag turen til Tusten Friluftspark for å sjekke forholdene for de mange gjestene, som kan glede seg over kveldsåpent anlegg flere dager i uka fremover.