Nå blir det nye garderober til brannkonstablene: – Den beste beskjeden vi kunne få

Brannkonstablene i Aukra fryktet at penger til nye garderobefasiliteter først ville komme i 2022. Men et knapt flertall i kommunestyret kom dem til unnsetning. – Vi har et arbeidsgiveransvar, sier Heidi Løklingholm (Sp).