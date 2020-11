New Articles

Sterk vind med kraftige vindkast og høg flo kan gjøre at utsatte veier som fylkesveg 658 over sjøfyllinga til Giske og fylkesveg. 150 over Ullasundet mellom Haramsøya og Flemsøy/Skuløy kan bli stengt på kort varsel. Fylkesveg 528 mellom Harøya og Finnøya blir stengt frå kl. 1130. Snøen skaper også problem for enkelte trafikanter.