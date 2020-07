FHI: Spania kan bli «rødt» i slutten av uka

New Articles

– Det betyr at reisende fra Spania til Norge kan måtte gå i ti dagers karantene ved hjemkomst når nye reiseråd presenteres fredag. Nordmenn som er på reise i de aktuelle områdene må følge lokale råd, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men vil i så fall gjelde fra iverksettelsestidspunktet på fredag, heter det i pressemeldingen.

Det meldes om en særlig økning av koronasmitte i de nordlige regionene Aragón og Catalonia. Smittetallene i de fleste andre regionene i Spania er fortsatt lave.

– Vi har gjort en vurdering av smittesituasjonen i Spania, og reiserådene vil bli vurdert av regjeringen i slutten av uka. Men vi ønsker allerede nå å gjøre reisende oppmerksomme på at Spania kan bli rødt dersom det ikke skjer endringer fram til da, sier Stuwitz Berg.

Ved innreise fra land som har tilstrekkelig lav smittespredning har regjeringen besluttet unntak fra karanteneplikten i EU/EØS og Schengen-området.

Økningen av antall tilfeller i Spania gjør at landet overstiger grenseverdien som FHI har satt for antall tilfeller per 100.000 innbygger, og ligger nå på 20,7 tilfeller. Det viser tall fra EUs smittevernbyrå European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per 19. juli.