Samferdselsministeren: – Vi er villige til å diskutere ytterligere justeringer

1. juli var det slutt på to midlertidige korona-rabatter på riksvegfergene. Den generelle billettrabatten på 20 prosent opphørte – og ordningen med forskuddsbetaling på Autopass gikk tilbake til gammelt nivå. Det vil si at folk med vanlige personbiler nå må betale 3.600 kroner for å få Autopass-rabatter, i stedet for 1.200.