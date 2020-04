Kjører i konvoi gjennom byen for å spre glede og takke for innsatsen

New Articles

Det er bussjåfyr i Vy, Joakim Hagen i Molde, som står bak tiltaket med "Alt blir bra"-konvoien.

– Jeg så det har vært gjort lignende flere steder, og tenkte at det må vi få til i Molde også, sier han.

Joakim Hagen tok kontakt med nødetatene i Molde og flere transportselskap og spurte om de ville bli med. Og mange meldte seg med en en gang. Blant andre vil Molde brannvesen, ambulansen, Molde røde kors og flere transportselskap stille opp.

– Det vil kunne bli en konvoi på et par hundre meter. 15-16 bedrifter har meldt at de blir med, og det blir blålys og musikk. Vi vil spille Jan Teigens «Optimist» fra høyttalere, ha flagg og gode meldinger. Og sjåfører som smiler og vinker, sier Hagen.

Gi tilbake

Hensikten er å skape litt liv og røre og gi gode meldinger til folk, og gi tilbake til de som bidrar i dugnaden for å begrense koronasmitten.

–Vi håper dette bidraget fra oss vil lysne hverdagen mens vi holder denne dugnaden gående. Vi vil vise at hverdagens helter blir satt pris på, sier Hagen.

Han er ekstra opptatt av å spre litt glede blant barn.

– Vi har fått med stigebilen og brannbamsen Bjørnis også, og tror dette blir gøy for barn, sier Hagen og håper mange stiller opp langs ruta de skal kjøre.

Joakim Hagen forteller at han har fått tilbakemelding fra ansatte på sjukehuset om at der gleder pasienter seg til å få se og høre konvoien.

Her er ruta:

Kolonnen vil starte fra Glamox lørdag 25. april kl 11 og kjører til Enenvegen - Nøisomhedvegen - Tellusvegen - Kviltorpvegen - Transportetappe til Årølia - Kjører innover Årølia til barnehagen hvor vi snur og kjører tilbake (muligens via Jordbærvegen) - Transportetappe til Frænavegen - Kjører Frænavegen/Olav Oksvik til Råkhaugen (-Bokfinkvegen - Bevermyra)

Transportetappe til (Einebæråsen - Blåbærlia-) Granlia - Solbakken - Langmyrvegen - Fridtjof Nansens - Sandvegen - Bjørnstjerne Bjørnsonsveg - Strandheimvegen - Transportetappe Glomstuvegen opp mot høgskolen- Mekvegen rundt - Glomstuvegen - Transportetappe til Storgata hvor vi kjører igjennom som avslutning.

Du finner kart her!

Hagen regner med at hele ruta kan ta ca to til to og en halv time.

– Vi vil også prøve å sende live på Facebook-sida vår fra konvoien, sier Joakim Hagen.

Her er adressa: https://facebook.com/events/s/moldealtblirbra-konvoi/596976197576007/?ti=as