Møre og Romsdal hadde til og med mandag 9.mars to smittede av koronaviruset.

Onsdag opplyser Folkehelseinstituttet at det er påvist tre nye tilfeller i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal med 5 smittede ligger fortsatt lavt i nasjonal sammenheng.

Bare Nordland har færre, der det er tre som er smittet.

I Troms og Finnmark er det seks som er smittet. Flest smittede er det i Oslo, der de siste tallene tirsdag viser at 66 er smittede.

NTB opplyser tirsdag kveld at 277 personer nå er smittet av koronaviruset i Norge, og for første gang er det registrert tilfeller som ikke kan spores til utlandet.

Det er en økning på 85 siste døgn fram til klokka 16 tirsdag.

– For åtte stykker så er eksponering under avklaring, og fem av disse ser det ikke ut til at vi klarer å spore tilbake til utlandet. Det gir en indikasjon på at vi er over i en ny fase av utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Totalt er 81 personer blitt smittet i Norge. For 73 av disse er det kjent at de har hatt kontakt med en annen som er smittet.