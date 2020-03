Helse Midt-Norge dropper samlinger

New Articles

Det opplyser St. Olavs hospital i en pressemelding mandag. Rådet stammer fra sykehuset, men gjelder hele helseforetaket.

– Denne innstrammingen kommer for å minimere risikoen for at helsepersonell utsettes for koronasmitte. Vi må gjøre hva vi kan for å unngå at våre ansatte blir smittet og syke, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser det kan ha, sier konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen.

Dermed vil ingen fra St. Olavs hospital delta på Psykiatriveka i Trondheim som starter mandag.