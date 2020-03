Ny daglig leder i RIR

New Articles

Erlandsen skal starte i jobben 1. august.

I ei pressemelding opplyser RIR at Erlandsen kommer fra stillingen som leder ved Hustad fengsel, hvor han har vært siden 2012. Tidligere har han vært leder for Molde asylmottak og skattejurist i Skatt Midt-Norge.

Den 53 år gamle skålaværingen er utdannet jurist, med spesialisering i arbeidsrett og selskapsrett.

– Renovasjonsbransjen er en framtidsrettet bransje med stort politisk fokus, uttaler Frode Erlandsen.

Han ønsker å være en pådriver i en miljøbedrift som ivaretar lokal avfallshåndtering, så vel som regional og nasjonal premissleverandør for å nå de overordnede miljømålene, kommer det fram i pressemeldinga.

- RIR ligger langt framme i dag, og jeg ønsker å bidra til at bedriften fortsetter å strekke seg for å være blant de beste i bransjen.

Erlandsen etterfølger da Jan-Egil Korseberg, som fortsetter i organisasjonen fram til 1. november før han går av med pensjon.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har ansvaret for husholdningsrenovasjon i eierkommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma. Selskapet dekker dermed et område med drøyt 58 000 innbyggere. Selskapet har i dag 30 ansatte. RIR har to heleide datterselskap: RIR næring AS som leverer avfallstjenester til næringslivet, og RIR transport AS, som utfører innsamling av avfall på oppdrag fra morselskapet.