Havforskning viser at iskanten trekker sørover

Instituttet har overvåket temperaturene i Barentshavet i over 70 år. De siste fem årene har temperaturen falt, ifølge instituttet.

– Temperaturene i sørvestlig del er nå nede på omtrent samme nivå som de var tidlig på 2000-tallet, sier forsker Randi Ingvaldsen.

Årsaken er at vannet som kommer inn med den norske atlanterhavsstrømmen, som er en fortsettelse av Golfstrømmen, har vært kjøligere. Kaldere vann betyr også at den mye omtalte iskanten har trukket sørover, men instituttet understreker at hvor den går varierer svært mye, til og med fra dag til dag.

Ingvaldsen understreker at nedkjølingen er en del av naturlige variasjoner, og at Barentshavet de siste 40 årene er blitt mye varmere.

– En gjennomgående global temperaturøkning hever temperaturkurven oppover, slik at både de høyeste og de laveste temperaturene generelt blir høyere enn tidligere, sier hun på Havforskningsinstituttets nettsider.

Det pågår en stor politisk diskusjon om hvor iskanten går, fordi det skal avgjøre hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for oljeboring.