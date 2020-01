Åpent fødetilbud i helgene både i Molde og Kristiansund

New Articles

Onsdag publiserte flere medier en uttalelse fra administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal som sa at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund fortsatt skulle veksle på å holde fødeavdelingenen åpne i helgene. Den ordninga skulle gjelde inntil videre. Nå har helseforetaket snudd om. I en pressemelding skriver helseforetaket at man har fått inn flere vikarer ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund og at ledelsen derfor vil holde fødetilbudet åpent ved begge avdelingene inntil videre.