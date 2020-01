New Articles

3.000 soldater inn i brannbekjempelsen i Australia

Australias føderale regjering har satt inn 3.000 soldater for å komme befolkningen til unnsetning i de dramatiske brannene som herjer i landet. I helgen er det ventet kraftig varme og kraftige vinder som fryktes kan forverre situasjonen.

I flere områder i de mest folkerike delene av kontinentet er tilreisende blitt tvangsevakuert, og det er innført unntakstilstand i flere delstater de neste dagene.

Statsministeren og kulturministeren til stede på idrettsgalla

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) deltar på Idrettsgalla 2020. Idrettsgallaen er et prisshow som utgår fra Norges Idrettsforbund (NIF) og særforbundene tilknyttet NIF.

Det har i forkant av feiringen vært strid om hvorvidt sjakkspiller Magnus Carlsen kunne bli vurdert tatt med i juryens vurdering eller ikke. Han er ikke nominert i noen klasser.

Krigsmotstandere protesterer i Washington

Det er varslet en demonstrasjon med krav om at USA trekker sine soldater ut av Irak. USAs likvidering av general Qasem Soleiman fredag har opprørt mange, også i USA.

President Donald Trump er blitt kritisert av flere opposisjonspolitikere etter angrepet.

Spanias folkevalgte debatterer ny regjering

Det spanske parlamentet skal lørdag og søndag diskutere om statsminister Pedro Sanchez skal få danne ny regjering. Den nye regjeringen må godkjennes av nasjonalforsamlingen.

Under den første avstemningen søndag trenger Sanchez absolutt flertall på minst 176 stemmer. Det får han trolig ikke. Dermed må det holdes en ny avstemning innen 48 timer der det kun kreves simpelt flertall. Det er han ventet å få selv hvis katalanerne avstår fra å stemme.

Østerriksk miljøparti holder landsmøte

De grønne i Østerrike ventes å godkjenne samarbeidsavtalen med konservative ÖVP som gir miljøpartiet regjeringsmakt for første gang.

I avtalen mellom de to partiene går det fram at de har en målsetting om at all elektrisitet skal komme fra fornybare kilder innen 2030. Ti år senere – i 2040 – skal Østerrikes CO2-regnskap etter planen gå i null.