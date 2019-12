Dale med autopass-løysing for lag og organisasjonar

New Articles

SMP: Innføringa av Autopass-brikker har ført til fleire problem. Eitt av dei er at idrettslag og organisasjoner ikkje lenger kan betale for fleire køyretøy med same rabattkort. Autopass-brikker er nemleg knytt til spesifikke køyretøy.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lovde å kome med løysinga før jul, og måndag ettermiddag kom det:

Laget eller organisasjonen skal framleis kunne betale med Autopass-ferjekort. Slik skal eit idrettslag kunne betale for fleire bilar med eitt kort.

– Det bør vere ei løysing der ein kan betale med eitt Autopass-ferjekort for fleire køyretøy, når det køyrer saman på same ferjeavgang. Det er ikkje alle som køyrer buss når dei skal på arrangement. Med denne endringa gjer vi det enklare og billigare å vere på tur med idrettslaget eller ein organisasjon, seier Jon Georg Dale i pressemeldinga.

Ei løysing på dette problemet har vore avgjerande for Møre og Romsdal. – Vi har sagt at vi innfører ikkje Autopass-brikkesystem før vi får løyst desse problema, sa Kristin Sørheim (Sp) til Sunnmørsposten i haust.

Det var Sunnmørsposten som først hadde denne saken.