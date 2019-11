Gikk på skøyter over Bergsvatnet da isen sprakk under han

Terje kjempet for livet i isvannet – ble reddet av kameraten

Det skulle bare være en kort skøytetur over Bergsvatnet, men plutselig gikk isen under han i tusen knas og Terje Bolsønes lå hjelpeløs i det iskalde vannet. I nærmere ti minutter kjempet han for livet før han ble berget av kameraten Hans Petter Hammer.